Marga Schoots uit Elburg ‘kapot’ nu ze definitief uit raad is gezet

Marga Schoots is definitief uit de gemeenteraad van Elburg gezet. De VVD-politica staat nu ineens met lege handen, omdat ze haar zetel als Statenlid in de Provinciale Staten van Gelderland hiervoor had opgegeven.

Een eerder ingediend ontslag als gemeenteraadslid draaide ze terug omdat er volgens haar en fractievoorzitter Rick van Velthuysen geen geschikte kandidaat was om haar op te volgen in de gemeenteraad.

De politica uit 't Harde moest van het VVD-bestuur kiezen tussen haar raadslidmaatschap of Statenlidmaatschap omdat de partij geen dubbelfuncties accepteert en zij afgelopen voorjaar gekozen werd in de Provinciale Staten van Gelderland.

Het nieuws van het definitieve ontslag uit de raad van Elburg is vandaag door burgemeester Jan Nathan Rozendaal bekendgemaakt. Rozendaal heeft geconstateerd dat op een ingediend ontslag niet valt terug te komen: ,,De Kieswet bepaalt hoe we hiermee om moeten gaan. Een ingediend ontslag is definitief.”

Quote Triest voor Marga, maar nog erger is het voor Elburg Rick van Velthuysen, fractievoorzitter VVD Elburg

Rick van Velthuysen, fractievoorzitter van de VVD Elburg is totaal aangeslagen door het bericht dat Schoots alsnog het veld moet ruimen. ,,Het is heel triest. Voor Marga, die er zelf ook kapot van is. Maar nog erger is het voor Elburg. Zij is de gemeente zo toegewijd geweest. Gaf haar positie in de provincie op omdat ze zag dat Elburg haar nodig had. En nu heeft ze niets meer.’’

Ook ontslagen uit Provinciale Staten

Ook het ontslag dat Marga Schoots bij de Provinciale Staten Gelderland heeft ingediend om alsnog terug te keren naar Elburg valt onder deze wet en is dus niet meer terug te draaien.

Burgemeester Rozendaal rekent het zichzelf aan dat de bevestiging van het ontslag en de hierop te volgen procedure verkeerd is gegaan. Schoots gaf bij het indienen van het het ontslag als raadslid aan dat het ontslag ‘geparkeerd’ moest worden tot er een nieuw kandidaat raadslid zou worden. ,,Ik wist toen niet dat dat niet zou mogen volgens de Kieswet’’, vertelt Rozendaal.

Quote Die medewerker wist dat dat volgens de Kieswet niet mogelijk zou zijn. Jan Nathan Rozendaal, Burgemeester van Elburg

,,Iemand uit onze organisatie las in de Stentor dat Schoots haar ontslag had ingetrokken omdat er geen geschikte kandidaat-opvolger zou zijn. Die medewerker wist dat dat volgens de Kieswet niet mogelijk zou zijn. Dat is ook wel te snappen omdat je wilt voorkomen dat er politiek geharrewar ontstaat rondom opvolgingen.’’

Toen hij hier achter kwam, heeft Rozendaal advies gevraagd bij de Kiesraad en hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga. Die zegt dat de wet als doel heeft de opvolging van raadsleden weg te halen bij de politieke partij, daar had de gemeente volgens hem beter en eerder op kunnen handelen.

Minder ruimte

,,Elzinga vindt dat wij sneller en directer hadden moeten reageren op het ontslag’’, zegt burgemeester Rozendaal. ,,Als wij minder ruimte hadden gegeven aan de VVD over de opvolging, was het niet zo afgelopen als nu. Dan had Marga Schoots ook nooit haar ontslag bij de Staten hoeven indienen en zat zij daar nu nog gewoon.’’

Strijdig met systeem

Ook Schoots valt volgens hoogleraar Elzinga wat te verwijten. Zij maakte haar keuze op onjuiste wijze afhankelijk van de vraag of de VVD een geschikte opvolger zou kunnen vinden. Ook dit is strijdig met het systeem van de Kieswet. In de opvolging is namelijk geen ruimte voor een partijpolitieke weging van de opvolger.