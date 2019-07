Marlou helpt haar opa met herinneringen over de Slag om Arnhem in kunstproject

Daar heeft ze wat op gevonden. Nog te zien in ‘Finals’ tot en met zondag 7 juli.



Bleijenberg heeft de handen van haar opa gefilmd terwijl hij door vijf boeken bladert over de slag en over de brug over de Rijn waar in september 1944 de Britse para's verbitterd vochten tegen de overmacht van het Duitse leger.



Wie haar kunstproject bekijkt tijdens de tentoonstelling van de ‘Finals’ van de studenten van ArtEZ moet even een koptelefoon opzetten en hoort Bleijenbergs opa praten.



Ze heeft zijn relaas in goed Ernems samen gevat onder de kop ‘Wat ik effe nog kwijt wilde’. Stapje voor stapje doorbreken zijn vingerbewegingen het spinrag van dementie.