Mart Smeets schrijft een roman: ‘Ik was een beetje klaar met die column-boekjes’

Verhaallijn al jaren in hoofd

In de schaduw van de Sint Bavokerk, aan de Grote Markt in Haarlem wil Mart Smeets eerst weten hoe het is in Renkum en Arnhem. ,,Als mijn vrouw Karen en ik daar moeten zijn of er langsrijden, gaat de rit nog altijd even naar het Borgesiusplein waar we voor het huis van mijn opa en oma stoppen. Dat doet mij nog altijd wat. Eens een Ernemmer, altijd een Ernemmer’.”