Martine (75) denkt anders over autisme: ‘Ik kijk naar de hele mens, niet de halve’

Rondrei­zend ijsbaantje strijkt neer in Klarendal­se speeltuin De Leuke Linde

ARNHEM - De kunststof ijsbaan is deze week neergestreken in speeltuin De Leuke Linde in Klarendal. De gevels van de Agnietenstraat en molen De Kroon op de achtergrond maken het oud-Hollandse plaatje helemaal af.

22 december