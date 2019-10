Masja Schimscheimer is nieuwe popprogrammeur Musis: ‘Ik heb grote plannen voor Arnhem’

ARNHEM - Masja Schimscheimer is de nieuwe popprogrammeur van Musis & Stadstheater in Arnhem. Ze zegt ‘grote plannen’ te hebben voor de stad.

Schimscheimer is door Musis aangetrokken vanwege haar ervaring in het programmeren van popconcerten, die er steeds meer zijn in het stadstheater.

Verbinding leggen

,,Ik wil de komende jaren een programma neerzetten dat een afspiegeling is van de stad en verbindingen met verschillende bevolkingsgroepen leggen. Denk aan de grote Turkse gemeenschap in Arnhem of de LHBTI-community”, aldus Schimscheimer.