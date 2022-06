Maximumsnelheid omlaag, tippelzone blijft open, ozb stijgt: dit zijn de plannen van het nieuwe bestuur van Arnhem

MET VIDEO Bäckerei Ratelband als leveran­cier van brood aan Duitse bezetter in expo over Arnhem Bezet

ARNHEM - ,,Emile Ratelband weet ervan, is zelfs al een keertje komen kijken. Hij vindt het goed”, zegt Eef Peeters, directeur van het Arnhems Oorlogsmuseum '40-’45 Hij doelt op de ‘herbouw’ van Bäckerei und Konditorei Ratelband in de Walburgiskerk in Arnhem. Het is een van de vele blikvangers van de tijdelijke expositie Out of Ammo, God save the King.

