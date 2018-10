Deze water- en winddichte jassen, gemaakt van restmaterialen, kunnen worden getransformeerd tot slaapzak. Mode-ontwerper Bas Timmer, tevens oprichter van Sheltersuit , ondersteunt de studenten als ze vandaag in het schoolgebouw aan de Thorbeckestraat in Arnhem beginnen aan het twee dagen durende karwei.

Nederland

De studenten van de Arnhemse mbo-school zijn niet de enige die aan de slag gaan. Honderden studenten van mode-opleidingen van elf roc's in heel Nederland doen mee. Het doel is om met z'n allen aan het eind van de rit drieduizend sheltersuits te hebben gemaakt.

De kleding wordt uitgedeeld aan vluchtelingen, met name kinderen en ouderen, op het Griekse eiland Lesbos, in de Bosnische hoofdstad Sarajevo en in Duinkerke. De pakken worden voor de kerst in vluchtelingenkampen uitgedeeld. Met name op Lesbos is het dan zo koud dat er elke winter vluchtelingen doodvriezen.