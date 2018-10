McDrive bij GelreDome Arnhem verandert in horrorlocatie: 'Betreden op eigen risico!'

Eusebius­kerk wordt icoon van 75-jarige herdenking Slag om Arnhem

14:14 ARNHEM - De Arnhemse Eusebiuskerk wordt de icoon van de 75-jarige herdenking van de Slag om Arnhem. In september 2019 wordt het sluitstuk van Operatie Market Garden in 1944 in Arnhem en regio groots herdacht.