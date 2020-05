Mede-eigenaar zit op wc terwijl Arnhemse grillroom in brand staat en zich compleet vult met rook

Arnhem worstelt met horecadruk­te, Renkum en Rheden omarmen terrassen

21 mei ARNHEM/ RENKUM/ RHEDEN - De horeca in de gemeenten Renkum en Rheden staat in de startblokken om op 1 juni weer open te gaan, met extra terrasruimte. In Arnhem worstelen ondernemers en overheid nog met de verwachte drukte in de stad.