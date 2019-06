Medewerker politie Oost-Nederland verdacht van ernstig plichtsverzuim

column ‘Hej je nog een envelop met een miljoen voor mij, posbode?’

9:59 Braaf bezorgde ik dinsdag post in Klarendal. Het was warm en ik was mijn flesje water vergeten. Op het einde van mijn route liep ik door de Kapelstraat. Bij goed weer zitten de mensen daar op plasticstoeltjes voor de eigen voordeur. Tijdens EK’s of WK’s – voor mannen – is dit misschien wel Arnhems meest versierde straat, volledig overspannen met aan touw wapperende oranjevlaggetjes.