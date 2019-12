Medewerker Serious Request valt in Arnhem uit auto en wordt overreden: been gebroken

Hij is door een ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. Serious Request, the Lifeline is al sinds woensdagmiddag onderweg met een non-stop wandel-estafette van Goes naar Groningen.



Zaterdag kwam de stoet ook door Grave en Nijmegen. Tijdens de tocht zamelen FM3 diskjockeys en gesponsorde wandelaars geld in voor slachtoffers van mensenhandel.