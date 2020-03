Medewerker toneelgezelschap Oostpool beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag

Trouw

De zaak is naar buiten gekomen door een artikel in het dagblad Trouw over de MeToo-aanpak in de Nederlandse toneelwereld. Hierin vertelt Nannen welbewust voor openbaarheid te hebben gekozen. ,,Oostpool maakt al jaren theater over inclusiviteit, over hoe je mens moet zijn. Dan moeten we het nu ook in de praktijk laten zien."