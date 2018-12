Medewerkers Veilinghuis Derksen in Arnhem stuiten op handgranaat

IJsbaan op sportpark Cranevelt klaar voor komende winter

14:18 ARNHEM - De ijsbaan op sportpark ’t Cranevelt in Arnhem is klaar voor komende winter. Na een schuurbeurt vorige maand is de baan maandag geveegd en van al het blad ontdaan. Als het gaat vriezen, kan de baan onder water worden gezet in de hoop dat er een ijsvloer gaat ontstaan waarop kan worden geschaatst.