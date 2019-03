Mediastorm rondom Arnhemse docent na vrijwillige aangifte op ‘kliklijn’ van Forum

Update Brand in Arnhems restaurant Al Afandi snel onder controle, vooral rook- en waterscha­de

11:50 ARNHEM - In Syrisch restaurant Al Afandi op het Koningsplein in Arnhem is donderdagochtend brand uitgebroken in de keuken. Door de afzuiging ontstond veel rookontwikkeling in het pand, zo meldt een woordvoerder van de brandweer.