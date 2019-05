MeeM in Arnhem is een foodtruck, maar dan zonder wielen

Ümit bedacht zich geen moment en redde op de John Frostbrug een leven

16:50 Onbezorgd reed Ümit Şenyer zondag door Arnhem, even later moest hij zichzelf onder de koude douche zetten om te beseffen wat er was gebeurd. Samen met twee politie-agenten kon hij voorkomen dat een man van de John Frostbrug de Rijn in sprong. ,,Ik was in shock.’’