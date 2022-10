Meer faillissementen: deel bedrijven dat met coronasteun op de been is gehouden, valt alsnog om

Bakker Hans moet 49 mensen ontslaan: Honderden steunbetui­gin­gen ‘fijn’, maar kleine pleister op de wonde

HAPS - Zich laven aan de honderden steunbetuigingen die hij heeft gekregen via WhatsApp, Facebook en mailbox. Het is de enige troost voor bakker Hans van Duijvenvoorde uit Haps. Verder is het vooral wonden likken. ,,Van de overheid heb ik niets meer gehoord. Ze laten je stikken.”

