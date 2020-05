Meer laagvliegoefeningen in de avond vanwege coronavirus

De vluchten stonden gepland in het buitenland. Door het coronavirus zijn ze daar nu niet mogelijk. Normaal staan ze om 23.00 uur weer aan de grond, maar omdat het langer licht is vliegen de bemanningen door tot middernacht. Daarbij wordt ook laag gevlogen. Tijdens de trainingen in het donker gebruiken de bemanningen geavanceerde nachtkijkers om goed te kunnen zien.



Defensie zegt de oefeningen zorgvuldig voor te bereiden en de vliegbewegingen, waar mogelijk, te spreiden over oefengebieden in Nederland. Als oefeningen anders verlopen dan aangekondigd, wordt dat medegedeeld via het Twitteraccount van de luchtmacht. Eventuele klachten zijn in te dienen via de website van de luchtmacht.



Lees hier meer over de oefeningen.