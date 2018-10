Legale bedrijven mengen zich steeds meer in illegale wietprak­tij­ken

24 oktober ARNHEM - Een grootgrondbezitter uit het Sallandse Laag Zuthem verhuurde twee bedrijfspanden voor de wietkweek, een loodgieter uit Duiven die beroepsmatig installaties aanlegde in kwekerijen werd gesnapt in Zutphen en een vader en zoon uit Arnhem verschaften met hun legale Velpse levensmiddelenbedrijf een dekmantel voor een wietkwekerij in Deventer.