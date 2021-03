Meer ruimte voor treinreizigers én treinen op station Arnhem Centraal

De operatie is bedoeld om spoor 4 aan de noordkant van perron 1 te kunnen opsplitsen in een spoor 4a en 4b. Dat maakt het mogelijk dat de treinen Tiel-Arnhem en Den Bosch-Arnhem, die in de spits twee keer per uur rijden, gelijktijdig achter elkaar kunnen stoppen naast het eerste perron.



De aanpassingen moeten de verbindingen met Elst, Tiel en Nijmegen ten goede komen. Bij de herinrichting wordt zo veel mogelijk materiaal hergebruikt. De sporen en perrons in Arnhem zijn in 2011 grondig onder handen genomen tijdens het project Sporen in Arnhem, maar de groeicapaciteit waarmee toen rekening was gehouden, is al opgesoupeerd.