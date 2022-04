Meerdere getuigen meldden zich bij politie over brand bij Arowonen, maar nog geen aanhoudingen verricht

Brandstichting

De politie is nog volop bezig met onderzoek naar de brand, aldus een woordvoerster. De recherche richt het onderzoek op brandstichting, maar weet nog niet wie er achter zit. Een oproep van de politie aan getuigen om zich te melden, was niet aan dovemansoren gericht: meerdere mensen hebben zich gemeld. ,,Die informatie wordt nu verzameld, net als de informatie die beschikbaar is uit buurtonderzoek en de forensische opsporing.”

Het was de tweede brand in één week tijd in Arnhem: eerder ging horecazaak Rico in vlammen op. Ook daar gaat de politie uit van brandstichting. Of de branden met elkaar samenhangen, kan de politie nog niet zeggen.