Meerdere voertuigen betrokken bij ongeval op de A12 bij Duiven

25.000 euro voor Plaatsma­ken van Mondriaan Fonds, Derde Wal uit Nijmegen vangt bot

ARNHEM - Productiehuis Plaatsmaken in Arnhem kan 25.000 euro tegemoet zien van het Mondriaan Fonds. Het geld komt uit het budget ‘Kunstpodium Start’ en Plaatsmaken is een van de twaalf initiatieven in Nederland die een subsidie-aanvraag gehonoreerd zien.

11 juli