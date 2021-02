Meeste ‘buitenslapers’ in Arnhem vinden onderdak tijdens streng winterweer

Mirte Engelhard, winnaar van de Cultuur­prijs Arnhem, wil mensen van de binnenkant mooier maken

5 februari ARNHEM - Mirte Engelhard kan heel veel dingen ongetwijfeld heel erg goed. Anders ben je geen gevestigde naam in de Arnhemse modewereld. Anders win je niet de Cultuurprijs Arnhem. Maar opruimen? ,,Sorry voor de ontploffing”, zegt ze lachend, als ze de onzekere blik in de ogen van de verslaggever ziet als hij haar domein aan de Klarendalseweg betreedt. ,,Stap maar gewoon over de stapels stoffen heen.”