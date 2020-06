Meeste Nederlanders hebben geen problemen met terugkeer van de wolf: nieuw onderzoek op komst om aanvallen in Brabant

Verslagen­heid bij personeel zorgcen­trum Waalstaete in Arnhem na overlijden collega (63) aan corona

13:52 ARNHEM - De verslagenheid onder het personeel van zorgcentrum Waalstaete in Arnhem over het overlijden van een 63-jarige medewerkster die met corona besmet was, is groot. ,,We zijn er allemaal kapot van. Wat wij doormaken is verschrikkelijk.’’