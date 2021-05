Meesteres Jill verkoopt weer fantasieën: ‘Ik weet niet of mijn pijngrens nog zo hoog is als voor de lockdown’

Fotograaf zoekt sociale initiatie­ven in coronatijd in opdracht van Museum Arnhem

25 mei Fotograaf Tony Docekal is op zoek naar Arnhemmers die in de coronatijd een sociale actie hebben opgezet of het afgelopen jaar geholpen hebben bij een sociaal initiatief in hun buurt. In opdracht van Museum Arnhem wil zij de verhalen van deze sociale initiatieven verzamelen en vastleggen. Het resultaat is in de loop van het jaar te zien tijdens een expositie.