Mega-kringloper opent zaterdag in oud industriepand in Arnhem: ‘Vroeger was er wel eens schaamte, nu is het hip’

Kringloper 2Switch zat de afgelopen twintig jaar aan de Westervoorstedijk. Dat pand gaat echter tegen de vlakte vanwege woningbouw, vertelt Geert Boersma van 2Switch. ,,We hebben altijd geweten dat het een tijdelijke locatie was. We hebben het er uiteindelijk twintig jaar volgehouden.”

Industrieel pand

Boersma: ,,We wilden met onze nieuwe vestiging in de buurt blijven van onze oude plek, dat is gelukt. In het oude pand hadden we 900 vierkante meter aan winkelruimte, nu gaan we naar 1.500 vierkante meter. We groeien dus behoorlijk in capaciteit.”