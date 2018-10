Mega Piraten Festijn sluit seizoen af met spektakel in GelreDome

Onderne­mers luiden noodklok voor schaats­baan in stadshart Arnhem

7:00 ARNHEM - Ondernemers luiden de noodklok voor behoud van de schaatsbaan in het stadshart van Arnhem. ,,Aan de subsidie is een einde gekomen, we zijn nu naarstig op zoek naar 15.000 euro", zegt Mike Post van de Belangenvereniging Jansplaats, de ondernemersclub die 'Jansplaats Schaatsplaats' organiseert tijdens het evenement Winter Arnhem.