Megadeal voor Presikhaaf Schoolmeubelen: ‘Dit is de grootste order ooit’

Het gaat om vijfduizend nieuwe sets verrijdbare en in hoogte verstelbare tafels en stoelen die door Presikhaaf Schoolmeubelen in Arnhem worden gemaakt. ,,Het is de grootste order ooit”, aldus de onderneming, die ruim vijftig jaar bestaat. Ze is blij en trots met de miljoenendeal. Presikhaaf Schoolmeubelen is onderdeel van Koninklijke Ahrend, een wereldwijd opererend concern.