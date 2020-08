Megaklus moet van Valkenhuizen het grootste en mooiste sportcentrum maken: ‘The sky is the limit’

Geen subtiel steekballetje, succesvol schot van afstand of een strakke set-up. Wel de geur van haakse slijpers, het lawaai van de boorhamer en de vonken van het lasapparaat. Sportcentrum Valkenhuizen is momenteel niet van de voet-, korf- of volleyballer, maar het domein van de Ed en Willem Bevers van deze wereld.



Bouwen in plaats van sporten. Het kan verkeren. Al is bouwen ook een sport op zich. En misschien nog wel meer dan tijdens een potje voetbal komt het aan op teamwork bij al die verschillende werklui die in een kleine ruimte met elkaar moeten samenwerken.