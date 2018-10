Meisje met vier benen van ArtEZ-studente Hester is hit op Instagram

Het idee voor de foto ontstond bij toeval ontstaan, legt ze uit. ,,Bij een fotoshoot werd per ongeluk een enigszins vergelijkbare foto genomen. Dat vond ik interessant en ik ben ermee aan de slag gegaan.’’



Ze postte de afgelopen jaren al meer werk dat in de lijn ligt van de foto die nu zoveel losmaakt. ,,De opleiding is heel breed’’, vertelt ze. ,,Ik houd me bezig met foto en video, maar medestudenten van mij werken met heel andere kunstvormen. Alles is eigenlijk goed, zolang het maar voortkomt uit je eigen fascinatie.’’



Haarsma zegt in haar werk te streven naar 'een beeldtaal die de innerlijke beleving van het mens-zijn kan weergeven'. ,,Ik vertaal dat in deze aparte vormen. Wat als je zo verliefd bent dat je in elkaar wilt smelten? Of als je lichaam de vorm aanneemt van hoe je de ruimte ervaart? Ik vind het interessant om hiermee te spelen en over na te denken, om de begrippen belevingswereld en buitenwereld uit elkaar te trekken en door elkaar heen te weven.’’