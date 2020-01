Meisje van 9 dat uit skilift viel in Winterberg komt uit Arnhem

Volgens een woordvoerder gleed het meisje van haar stoel bij het instappen toen de veiligheidsbeugel moest worden gesloten. Haar vader (38), die naast haar zat, kon de val niet voorkomen. ,,Hij kon haar nog even vasthouden, maar moest op een gegeven moment loslaten’’, vertelt een woordvoerder van de politie in het Duitse Sauerland, waar ski-oord Winterberg ligt.



Het ongeval gebeurde rond 14.30 uur op een hoogte van ‘enkele meters’. Aan de lift-installatie zijn geen technische gebreken vastgesteld.



De woordvoerder laat weten dat de 9-jarige nog altijd in een ziekenhuis in Duitsland verblijft, waar ze met een ambulance naartoe werd gebracht. ,,Het goede nieuws is dat ze buiten levensgevaar is.’’



Reddingswerkers en hulpdiensten rukten massaal uit. Een mobiel medisch team in een traumahelikopter werd opgeroepen maar kon vanwege de slechte weersomstandigheden niet bij de plaats van het ongeval komen.