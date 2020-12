Melanie (26) wilde een Playstation5 kopen en werd bijna beroofd: ‘Rennen!’

Melanie en haar man hadden vorige week maandag om 19.00 uur afgesproken op de Wilhelminalaan, ter hoogte van cultureel centrum Pannehoef. Van tevoren had ze zich al goed voorbereid. ,,Ik had verschillende adverteerders een bericht gestuurd met het verhaal dat ik mijn man wilde verrassen. Bij deze stond een telefoonnummer dus ik had mijn stoute schoenen aangetrokken en meteen een Whatsapp-bericht gestuurd. Ik kreeg vrij snel antwoord en we raakten aan de praat over de PlayStation 5, maar ook over koetjes en kalfjes. Onze kinderen bijvoorbeeld.”



Het contact liep gesmeerd, maar uit voorzorg wilde Melanie toch zeker weten dat de verkoper geen oplichter zou zijn. Ze vroeg hem een foto van de PlayStation doos te maken met daarop een handgeschreven briefje met het woord ‘appel’ erop. ,,Vraag me niet hoe ik bij dit woord kwam, maar ik dacht dat dit moeilijk te manipuleren was via bijvoorbeeld Google.” Op de dag van ophalen kreeg ze het adres en het 'bewijs’ dat de man de spelcomputer in bezit had. ,,Op dat moment ben ik gaan rijden en dacht ik: ‘In het allerergste geval, rij ik voor niks.’ Maar nooit gedacht aan een beroving.”



De verkoper dacht dat Melanie alleen zou komen, maar dat durfde ze niet aan. ,,Het was best een eind rijden en het was donker. Daarnaast ben ik bekend met een angststoornis en daarom had ik de verrassing al verklapt aan mijn mijn man zodat hij meeging.” Bovendien is ze 21 weken zwanger.