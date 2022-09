Melding van supermarktoverval blijkt mishandeling in cafetaria te zijn: ‘Daders hebben bekeuring gekregen’

Wens van ernstig zieke fan zorgt voor revival van hardrock­band Turbo: ‘Het was bijzonder hem te ontmoeten’

HUISSEN/ARNHEM - Een hartenwens van een ernstig zieke ALS-patiënt uit Limburg heeft ervoor gezorgd dat de Arnhemse ‘betonrockband’ Turbo zaterdagavond drie kwartier los gaat op het muziekfestival Under The Milky Way in Huissen.

31 augustus