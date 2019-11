Meldkamer 112 voor Arnhem en Nijmegen uit nood gefuseerd

De samenvoeging is uit pure nood geboren. Beide meldkamers kampten met forse personele krapte. Ook de techniek haperde en was gedateerd. Het was vooral een hele toer om de roosters om dag en nacht bereikbaar te blijven nog rond te krijgen.



Er werd roofbouw op de centralisten gepleegd. Zij zaten uren achter het scherm zonder dat er tijd voor een pauze was. Zo kreeg een onlangs centralist live mee hoe agenten na het binnengaan van een woning twee lichamen vonden. Er was na dat heftige incident geen enkele tijd om even stoom af te blazen. De dienst ging gewoon verder met het volgende telefoontje.

Quote Het risico dat de boel ook een keer zou uitvallen was te groot. We moesten ingrijpen. Hubert Bruls

,,Zo doorgaan was onverantwoord. Het risico dat de boel ook een keer zou uitvallen was te groot. We moesten ingrijpen,” beaamt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. De ruimte in Arnhemse politiebureau aan de Beekstraat is groter, zodat de keuze snel gemaakt was, zegt Bruls. Hij nam gister als voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een kijkje in Arnhem. De centralisten van Gelderland-Zuid en Midden werken voorlopig nog in de eigen teams. Langzaam zullen ze toewerken naar een team.

Alle meldkamers hetzelfde systeem

De samenvoeging is slechts een tussenstap. In 2022 moet in Apeldoorn een gloednieuwe meldkamer voor heel Oost-Nederland gereed zijn. De bouw start mogelijk eind dit jaar. Alle tien meldkamers in Nederland beschikken dan over de nieuwste en hetzelfde computersysteem, zegt Carol van Eert. De burgemeester van Rheden is projectleider van de nieuwe meldkamer. ,,Omdat we daar al volop mee bezig zijn was deze stap van Nijmegen naar Arnhem vrij makkelijk.”

Centralisten zijn blij

De Nijmeegse politie-centralisten zijn blij met de overgang. ,,Het maakt mij niet uit of ik een telefoontje uit Nijmegen of Arnhem of Doetinchem krijgt”, zegt één van hen. Dat je het gebied niet exact uit je hoofd kent, is geen probleem, zegt zij.



,,De eerste vraag is altijd waar iemand zich bevindt. Meestal zendt de mobiele telefoon de locatie ook al uit. Zodra je beknopt weet wat er aan de hand is kunnen de agenten, in de surveillancewagen de weg op. Zij kennen hun stad of streek natuurlijk wel erg goed.”