Meldplicht verhuur kamers aan toeristen Arnhem krijgt steun en kritiek

Met name oppositiepartijen CDA, SP en D66 toonden zich woensdagavond in een raadsvergadering kritisch. Van Es beoogt met de meldplicht meer inzicht te krijgen in de markt voor particuliere verhuur, om vervolgens te kunnen checken of van oneerlijke concurrentie sprake is met andere accommodaties, zoals hotels.



De vergunningplichtige hotelbranche ziet graag dat een gelijk speelveld wordt gecreeërd, hetgeen nog eens werd beklemtoond door voorzitter Lammert de Vries van Hotel Overleg Regio Arnhem (HORA). ,,Gelijke monniken, gelijke kappen’’, aldus de eigenaar van hotel Groot Warsborn.



De SP vraagt zich af of de verhuurder van een enkel kamertje langs dezelfde meetlat moet gelegd als een hotel. D66 en CDA zijn bang dat met een meldplicht de burger aan nog meer bureaucratie wordt onderworpen.