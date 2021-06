Melika vluchtte uit Iran naar Nederland: ‘Misschien lukt het me ooit haring met uitjes lekker te vinden’

Fluister­stil de Rijn over met een fonkelnieu­we elektri­sche veerpont: ‘Het is net een Tesla’

16 juni RENKUM/HETEREN - Het is even een paar keer een metertje heen en weer manoeuvreren bij de Renkumse veerstoep. Deels gewenning, met zo’n fonkelnieuw elektrisch vaartuig. ,,Deze kant is ook lastiger dan de Heterense veerstoep: hier in Renkum ligt ie iets gekanteld”, zegt Henri Kooijmans. ,,En dan is het waterpeil ook nog eens 75 centimeter boven normaal en dan heb je meer stroming.”