Meme-voorstelling in Arnhem is als dadaïstische beeldenstorm

Jij bent 28, dus je bent een millennial. Wat betekent dat?

„Wij zijn geboren tussen 1980 en 1995 en dat betekent dat we zijn opgegroeid met het internet. Ik herinner me de inbelverbinding nog, maar in mijn leven was er altijd een computer in huis en ik had al vroeg MSN en Hyves. Generatie Z, die na ons komt, is opgegroeid met mobieltjes; die kreeg ik pas toen ik 16 was. Memes heb ik leren kennen door ‘9gag’, een humoristische website die van start ging in 2008.”