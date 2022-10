Menno uit Arnhem redde levens en gaat daarom nu door het leven als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Loos, in Arnhem ook bekend van de vier jaar dat hij namens de VVD in de gemeenteraad zat, stond in 2007 aan de wieg van het burgerinitiatief dat in 2020, dertien jaar later, uiteindelijk zou leiden tot de Nieuwe Donorwet.



Sindsdien is het aantal donoren in Nederland gegroeid van drie miljoen naar acht miljoen, hield burgemeester Marcouch zijn gehoor in Musis voor.