Mensen die uit ‘geloofsovertuiging’ weigeren een voet in Nijmegen of Arnhem te zetten, zijn niet voor rede vatbaar

Kozlowski twijfelge­val bij Vitesse, Isimat-Mi­rin niet mee naar PSV

Coach Phillip Cocu stelt het debuut van Nicolas Isimat-Mirin bij Vitesse uit. De Fransman is nog niet wedstrijdfit en ontbreekt zodoende in de selectie voor de confrontatie met PSV. Kacper Kozlowski is een twijfelgeval aan Arnhemse zijde.

17:24