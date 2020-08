Mensen doneren gul voor dochtertjes van vermoorde Naomi uit Arnhem

Video | update Politie houdt 46-jarige man aan voor schietpar­tij die Naomi (35) het leven kostte in Arnhem

26 augustus ARNHEM/ RHEDEN - Een 46-jarige man uit Rheden is aangehouden in het onderzoek naar de schietpartij met dodelijke afloop maandagavond in een flat in Arnhem. Dat meldt de politie, die eraan toevoegt dat er naar deze persoon sinds het incident gisteravond is gezocht.