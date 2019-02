‘Mensenmens’ John Berends is nu écht commissaris van de Koning

Berends, tot eind januari burgemeester van Apeldoorn, werd door de sprekers geroemd als ‘mensenmens’ en opgeroepen vooral oog te hebben voor de ‘gewone’ Gelderlander. Dat is iets wat hij ter harte neemt, zo benadrukte hij in z'n eigen speech, nadat hij de Gelderlanders had bedankt voor hun gastvrijheid: ,,Er is een stille middengroep die wij niet horen, de gele hesjes. Ik zie het als een opgave om die aan ons te binden. Wat is het echte verhaal van onze inwoners? Dát wil ik weten.”



Ook zijn kinderen zegden toe hun vader met beide benen op de grond te houden: ,,We blijven je een spiegel voorhouden, we blijven je vertellen hoe we over dingen denken.” Maar zo gaat dat al in Huize Berends, zei de nieuwe commissaris: ,,Niet te veel poeha, daar zorgen mijn vrouw en kinderen wel voor.”