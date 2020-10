Mercedes verwoest bij brand in Arnhem: 70e autobrand van 2020

De brand werd even voor 2.00 uur ontdekt. Toen de brandweer aankwam stond de geparkeerde auto, een Mercedes, in lichterlaaie. Brandweermannen wisten het vuur vervolgens snel te blussen. De auto kan als verloren worden beschouwd. Brandstichting is vermoedelijk, zoals bij zo veel autobranden in Arnhem, de oorzaak.

Autobrand nummer 70

De autobrand in het Statenkwartier is volgens tellingen van De Gelderlander alweer de 70e van 2020 in Arnhem. Dit cijfer kan in werkelijkheid hoger liggen, aangezien waarschijnlijk niet alle gevallen bij de krant bekend zijn.



Dit jaar zijn nu al bijna drie keer meer auto’s in brand gestoken dan in het hele vorige jaar. Vorige week gingen er maar liefst zes auto's in vlammen op, in een tijdsbestek van zeven dagen.



In onderstaande kaart het aantal autobranden in Arnhem vanaf 2018, voor zover bij ons bekend.