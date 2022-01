Merijntje ontdekte pas op haar 38ste dat ze autisme had: ‘Veel kwartjes vielen toen op hun plek’

Merijntje Betzema was op de basisschool onbevangener dan leeftijdsgenoten. Ze voelde zich een vreemde eend in de bijt. Eigenwijs was ze ook. ,,Ik bemoeide me echt met alles in de klas. En mijn rechtvaardigheidsgevoel was heel sterk. Voor wie werd gekleineerd of gepest, nam ik het op. Dat had voor mijzelf een averechts effect. Ik werd nog minder geaccepteerd. Ik werd zelf gepest.’’ Maar huilen als ze er verdriet om had? Dat kon ze niet.