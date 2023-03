‘Messi’ dolt voorbijgangers en gaat ervandoor met gerolde telefoon: voetbaltruc is een trend

Telefoons stelen met een zogeheten voetbaltruc. Deze vorm van zakkenrollerij neemt enorm toe in Wageningen en de gemeente Renkum. Afgeslopen week sloeg de politie een ‘Messi’ in de boeien.

De voetbaltruc is even eenvoudig als effectief. De zakkenroller gaat met drukke voet- en armbewegingen op zijn slachtoffer af. Sommigen gebruiken zelfs een bal om de truc nog geloofwaardiger te maken. Terwijl hij de namen van de voetballers Messi en Ronaldo noemt, pakt hij zijn ‘tegenstander’ vast en doet alsof hij deze wil tackelen.

De afleiding is voldoende

De afleiding is voldoende om ongemerkt de telefoon uit de jaszak van de gedupeerden te stelen. ,,We krijgen de laatste tijd steeds vaker meldingen in Wageningen en de gemeente Renkum over deze manier van zakkenrollerij. Daarom willen we mensen waarschuwen voor de voetbaltruc”, zegt politieman Robin Kramer van het basisteam Veluwe Vallei-Zuid, waar Wageningen en Renkum onder vallen.

In de afgelopen 2,5 maand kwamen er dertien meldingen binnen bij de politie. Hiervan waren negen in Wageningen, twee in Heelsum, één in Doorwerth en één in Oosterbeek. Ter vergelijking: in heel 2022 deden twintig inwoners uit Wageningen en de gemeente Renkum aangifte van zakkenrollerij.

Foto van de voetballende zakkenroller

Eén van deze zogenaamde ‘Messi’s’ was minder gewiekst dan de wereldberoemde Argentijnse voetballer. Woensdagmiddag probeerde hij in Oosterbeek de telefoon van een voorbijganger afhandig te maken. De man trapte echter niet in de schijnbewegingen. Sterker nog, toen de ‘voetballer’ ervandoor ging, maakte de Oosterbeker een foto van zijn ‘aanvaller’.

,,Mijn collega en ik kregen de melding en de foto van deze zakkenroller. We waren op dat moment in de buurt van Oosterbeek en zagen de verdachte bij de bushalte op de Utrechtseweg in Oosterbeek staan”, vertelt Kramer. De verdachte was een 21-jarige man die in Wageningen woonde. Hij had een telefoon bij zich die hij een week eerder in die plaats had gestolen.

Meer telefoons

De verdachte bleek echter meer op zijn kerfstok te hebben. Eerder dit jaar is hij aangehouden voor hetzelfde feit. Toen had hij drie telefoons op zak. De politie doet onderzoek naar de herkomst van deze telefoons.