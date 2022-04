Met alleen terugdraaien sluiting El Mero schiet visrestaurant niet veel op

DEN HAAG/ARNHEM – Visrestaurant El Mero en koffiehuis Tanger in Arnhem blijven vermoedelijk dicht. Ook als ze hun zaak tegen de gemeente winnen, die gisteren behandeld werd bij de Raad van State in Den Haag.

Want na de sluiting van El Mero en Tanger in de herfst van 2020 trok de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch tevens de horeca- en exploitatievergunningen in. Volgens de uitbater en diens raadsman geheel ten onrechte. De burgemeester besloot in augustus 2020 het visrestaurant een maand te sluiten, omdat er tijdens een grootscheepse controle van politie, douane en andere toezichthouders een grote handelshoeveelheid hasj was aangetroffen. Het ging om bijna 58 gram, terwijl maximaal 5 gram hasj of wiet voor persoonlijk gebruik is toegestaan.

Volgens de raadsman van El Mero was de hasj wel degelijk voor eigen gebruik. De beheerder van Koffiehuis Tanger zou het voor pijnbestrijding gebruiken. ,,Bovendien is de hasj op onrechtmatige wijze aangetroffen in een lade. Er was helemaal geen reden om de lades te doorzoeken. Want er was alleen maar een douanecontrole naar niet betaalde accijnzen op tabak’’, aldus de raadsman van El Mero.

‘De politie kwam met getrokken pistolen binnenvallen’

Volgens de advocaat van de gemeente zijn er tijdens de controle van het restaurant en koffiehuis mogelijk wel fouten gemaakt. Maar het sluitingsbevel en intrekking van de vergunningen zouden niettemin gerechtvaardigd zijn.

,,De burgemeester heeft in ieder geval lering getrokken uit de zaak en er is nader overleg geweest met de boa's hoe ze zich tijdens dergelijke controles moeten opstellen. Het ging niet alleen om hasj, we hebben veel meer overtredingen geconstateerd. Er was van alles mis met de elektrische leidingen en er werkte personeel zonder vergunning. Bovendien zijn er op enkele tafels resten cocaïne aangetroffen.”

Quote Het restaurant zat vol met gezinnen met kinderen. Die moesten allemaal op de grond gaan liggen. Uitbater El Mero

De uitbaatster ontkende de aantijgingen met klem. Volgens haar is de zaak alleen maar op slot gegooid, omdat enkele buren voortdurend klaagden over haar restaurant en koffiehuis. Bovendien vond ze de inval schandalig: ,,De politie kwam met getrokken pistolen binnenvallen. Het restaurant zat vol met gezinnen met kinderen. Die moesten allemaal op de grond gaan liggen. Dat is toch verschrikkelijk. En nergens voor nodig.”

De Raad van State stelde vooral een groot aantal kritische vragen aan de raadsman van de burgemeester. Maar zelfs als het sluitingsbevel van tafel gaat, blijven de vergunningen voorlopig nog ingetrokken. Want dat is een aparte procedure waar de bestuursrechter in Arnhem nog moet buigen. Uitspraak over de sluiting van een maand volgt binnen enkele weken.