Met blikken sardientjes in Arnhemse tuinen op zoek naar das en hermelijn

‘Wildcamera - zoogdieren in de achtertuin’, heet het project. ,,We willen ook kleinere dieren als muisjes in het beeld vangen”, zegt ecoloog Joep van Belkom. ,,Bij de camera plaatsen we een blikje sardientjes. Gesloten, maar sommige dieren komen toch op de geur af. Andere zijn gewoon nieuwsgierig wat het is. Die uitwerking heeft de camera zelf soms ook, op eekhoorns bijvoorbeeld.”



Doel van het project is Arnhemmers bewustmaken van wat er aan dierlijk leven in de stad voorkomt. Van Belkom: ,,We hopen dat die wetenschap hen aanmoedigt tot een natuurvriendelijker inrichting van hun tuin. Van deelnemers verwachten we maar een ding: nieuwsgierigheid naar dierlijk leven rond hun huis. Laat niemand denken dat zijn tuin er niet geschikt voor is. We selecteren niet op inrichting, maar op spreiding in de stad.’’