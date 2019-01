Met Davina Michelle opnieuw hitsucces op Arnhems ASM Festival, ook Ilse DeLange en Racoon komen

Zo ging het in 2018 in de aanloop van de eerste editie van het festival met BLØF. De Zeeuwse band was al geboekt voor Arnhem lang voordat Zoutelande plotsklaps een enorm hitsucces opleverde. ,,Dat hadden we niet verwacht”, zegt Malschaert. ,,Davina Michelle komt natuurlijk ook uit het niets.”



De jonge zangeres was in Arnhem vorig najaar al geen onbekende meer. Davina Michelle maakte in september 2018 indruk als een van de artiesten op Bridge to Liberation Experience, het spektakel ter gelegenheid van de herdenking van de Slag om Arnhem.



Het programma van het tweede ASM Festival heeft los daarvan nog andere lokale tintjes. Zoals de terugkeer van Ilse DeLange, die jarenlang in Arnhem woonde voor ze naar Het Gooi verkaste, en zanger Marcel Veenendaal van Di-rect, wiens wieg in Ede stond. Spreekstalmeester Eric Corton komt oorspronkelijk uit Oosterbeek.



Organisator BOD Events mikt voor de editie van komende zomer op maximaal 15.000 bezoekers. Kaarten voor het ASM Festival (kosten: 32 euro) zijn nog niet te koop. Wel kunnen mensen zich wel alvast registreren. ,,Het loopt goed”, zegt Malschaert. ,,Duizenden mensen hebben dat al gedaan.”