Met de boot van Arnhem naar Nijmegen? Provincie onderzoekt openbaar vervoer op het water

Veren zijn een belangrijk transportmiddel in Gelderland, stelt D66-Statenlid Rita Braam. Een voorstel van haar partij en het CDA om onderzoek te doen naar de kosten per reiziger en de haalbaarheid van watertaxi’s en -bussen in de provincie om het wegennet te ontlasten, kon woensdag in het Arnhemse provinciehuis op een meerderheid rekenen.

,,Kijk naar het IJ in Amsterdam, waar veerboten van het lokale vervoersbedrijf heen en weer varen. Of Rotterdam, waar reizen over het water heel normaal is”, zegt Braam. ,,Als je dan ziet hoe druk de A12 is, of de Pleijroute. Wie weet kun je straks via de Waal of Rijn ook wel op je plaats van bestemming komen. We moeten op z’n minst onderzoeken of dat mogelijk is.”