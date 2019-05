Met het Songfestival kan Arnhem 75 jaar vrijheid vieren, zegt Marcouch bij ‘Pauw’

Arnhem was er kort na de bijzondere winst van Duncan Laurence namens Nederland afgelopen weekend snel bij om de kandidatuur te stellen . Eerder vandaag werd bekend dat Arnhem deze week met een bidboek komt. Marcouch zat in de uitzending tegenover burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht, dat het festival net als Arnhem dolgraag zou organiseren. Penn te Strake noemde haar stad de ‘meest Europese stad van Nederland’.

‘Vrijheid vieren’

Arnhem is de culturele hoofdstad van Nederland, stelde Marcouch daar tegenover. Hij refereerde daarbij ook aan Nijmegen. ,,Arnhem is bekend van de Slag om Arnhem. We vieren dit jaar 75 jaar na de Slag. Dat ging om de bevrijding van Europa. Wat is er nou mooier om de vrijheid te vieren door het Songfestival in de regio Arnhem-Nijmegen te organiseren?’’



De Arnhemse kandidatuur wordt breed gedragen, zegt Marcouch. ,,Arnhemmers zijn gastvrij. En ze hebben mij massaal gemaild en geappt om te zeggen: ‘ga ervoor’. Nee, echt!’’ Ook de provincie Gelderland en de culturele sector rondom Arnhem staan volgens hem te popelen.



Het Eurovisie Songfestival zorgt ook voor werkgelegenheid, antwoordde Marcouch op de vraag of Arnhem het geld van de organisatie niet beter kan besteden aan het bestrijden van armoede.