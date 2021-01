Met omstreden opvang ex-gedetineerden in Arnhemse flat is volgens de Raad van State niks mis

Dat oordeelt de Raad van State vandaag. De uitspraak van de hoogste bestuursrechter betekent dat de stichting Onderdak, de organisatie die het gebouw aan de Bronbeeklaan voor dit doel wilde gebruiken, dat weer mag oppakken.



Of dat ook gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Bestuurder Stefan van Embden van Stichting Onderdak wil daarover slechts kwijt dat zijn organisatie hierover aan tafel gaat met juristen: ,,We moeten nu kijken hoe we dit gaan invullen.’’



Onderdak kreeg zo’n anderhalf jaar geleden wijkbewoners en later ook de gemeente Arnhem tegenover zich. Er woonden toen zeven cliënten in het gebouw in de wijk De Paasberg.