Met Snollebollekes de hele avond van links naar rechts in GelreDome

Tweede verdachte aangehou­den na explosie in drugslab Arnhem

16:28 ARNHEM - In het onderzoek naar de explosie in de flat aan de Daphnestraat in Arnhem is een tweede verdachte aangehouden. Het betreft een 48-jarige Arnhemmer. Hij wordt volgens de politie verdacht van het 'vervaardigen, bewerken en voorhanden hebben van harddrugs' in het appartement.